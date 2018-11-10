Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesini 13 Nisan 1934'teki ikinci ziyaretinde kullandığı ve Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'nde sergilenen fayton, galerinin en değerli eserleri arasında yer alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesini 13 Nisan 1934'teki ikinci ziyaretinde kendisine tahsis edilen fayton, Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'nin bahçesinde camekan içerisinde sergileniyor.



Atatürk'ün kullandığı 1825 Fransız yapımı "Rothschild et Fils-Paris" marka demir ve ahşaptan yapılan fayton, Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşlerin eski zeytinyağı fabrikasını restore ettirerek oluşturduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi'nin en değerli eserleri arasında yer alıyor.







Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi kurucularından Murat Bostancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Edremit'e iki kez geldiğini hatırlattı.



Bostancıoğlu, "Atatürk Edremit'e 1934 yılında ikinci kez gelmiş. Mustafa Kemal Atatürk Edremit'e geldiği zaman, o dönemin en köklü ailesi Erkök ailesinin evinde misafir ediliyor. Erkök ailesinin kendisine tahsis ettiği fayton 2 yıldır müzemizde sergileniyor." dedi.







Faytonu sergilemeleri için galeriye veren Erkök ailesine teşekkür eden Bostancıoğlu, "Edremit'e ait olan bu değeri galerimizde sergilememize müsaade ettikleri için mutluyuz. Bu fayton 1925'li yıllarda yapılmış.



Zamanında Paris'ten getirilmiş buraya. Mustafa Kemal Atatürk Edremit'e geldiği zaman Edremit'i bu fayton ile gezmiş." ifadelerini kullandı.