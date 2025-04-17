Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Cumhuriyet’in 101’inci yılı kapsamında hazırlanan Atatürk sergisi, 18 Nisan’da Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 1

HUMANİS tarafından hazırlanan ve proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, adını Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndan alan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” başlığını taşıyor. Hazırlık süreci yedi yıl süren sergi, daha önce hiç görülmemiş belgeler ve objelerle dikkat çekiyor.

1 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 2

Sergide, Atatürk’ün bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmamış 150 adet fotoğrafı, kişisel eşyaları, dönemin önemli isimleriyle yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler ve tarihî belgeler yer alıyor.

2 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 3

Öne çıkan bölümler arasında, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı özel fotoğraflar ve yerli-yabancı fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler dikkat çekiyor. Ayrıca Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın el yazısıyla kaleme aldığı duygu yüklü mektup da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

3 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 4

1919’dan itibaren kronolojik bir anlatımla Çanakkale Savaşları’ndan Kurtuluş Savaşı’na, Osmanlı’nın çöküşünden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreç, güçlü bir görsel anlatımla sergi ziyaretçilerine sunuluyor.

4 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 5
5 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 6
6 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 7
7 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 8
8 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 9
9 10
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz - Resim: 10
10 10
atatürk sergi