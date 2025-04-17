Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz

HUMANİS tarafından hazırlanan ve proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, adını Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndan alan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” başlığını taşıyor. Hazırlık süreci yedi yıl süren sergi, daha önce hiç görülmemiş belgeler ve objelerle dikkat çekiyor.