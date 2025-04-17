Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! İlk defa göreceksiniz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Cumhuriyet’in 101’inci yılı kapsamında hazırlanan Atatürk sergisi, 18 Nisan’da Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluşuyor.
HUMANİS tarafından hazırlanan ve proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, adını Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndan alan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” başlığını taşıyor. Hazırlık süreci yedi yıl süren sergi, daha önce hiç görülmemiş belgeler ve objelerle dikkat çekiyor.
Sergide, Atatürk’ün bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmamış 150 adet fotoğrafı, kişisel eşyaları, dönemin önemli isimleriyle yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler ve tarihî belgeler yer alıyor.
Öne çıkan bölümler arasında, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı özel fotoğraflar ve yerli-yabancı fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler dikkat çekiyor. Ayrıca Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın el yazısıyla kaleme aldığı duygu yüklü mektup da ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
1919’dan itibaren kronolojik bir anlatımla Çanakkale Savaşları’ndan Kurtuluş Savaşı’na, Osmanlı’nın çöküşünden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreç, güçlü bir görsel anlatımla sergi ziyaretçilerine sunuluyor.