Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykeli, Şişli'de bulundu.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden bir süre önce çalınan, karikatürist Oğuz Aral'ın unutulmaz karakteri "Avanak Avni"nin heykeli, Şişli'de bulundu.



"Avanak Avni" heykelinin, 13 Aralık Perşembe gecesi Kurbağalıdere Caddesi üzerinde, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi karşısındaki yerinden çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.



Yunus ekipleri, heykeli Şişli Kuştepe Mahallesi'nde buldu. Heykeli çaldığı belirlenen şüpheli G.T'yi (30) gözaltına alındı.



G.T'nin daha önce de hırsızlık ve başka suçlardan da sabıkasının olduğu belirlendi. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği, heykelin ise Kadıköy Belediyesi'ne teslim edileceği bildirildi.

