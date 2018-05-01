ABD'de, cuma gününden bu yana 250 milyon dolar gelir getiren filmin dünya genelinde toplam hasılatı 630 milyon doları buldu.

ABD ile cuma günü aynı anda tüm dünyada vizyona giren "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" adlı film gişe rekorları kırdı.



Marvel Sinematik Evreninde, Demir Adam, Thor, Kaptan Amerika, Örümcek Adam ve daha birçok kahramanın yer aldığı film serisinin son halkası olan "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" adlı sinema yapıtının vizyondaki ilk 3 gününde rekor kırdığı bildirildi.



Küresel gişe hasılatı bilgilerinin yer aldığı Box Office Mojo'dan yapılan açıklamada, filmin cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan hafta sonu döneminde ABD'de toplam 250 milyon dolar hasılat elde ederek rekor kırdığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu 3 günde filmin dünya genelinde de toplam 630 milyon dolar hasılat elde ederek bu alanda da bir rekora ulaşıldığı kaydedildi.



Başrollerinde Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi yıldızların rol aldığı film, uluslararası gişelerde de geçen hafta sonu döneminde en fazla gelir elde eden sinema yapıtı oldu.



Açıklamaya göre, "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filmi, söz konusu dönemde, İngiltere'de 42,2 milyon, Güney Kore'de 39,2 milyon, Meksika'da 25,1 milyon, Avustralya'da 23 milyon, Brezilya'da 18,8 milyon, Hindistan'da 18,6 milyon , Fransa'da 17,7 milyon ve Almanya'da 14,7 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

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