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Ayşen Gruda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının tedavisine devam edildiği bildirildi.

Ayşen Gruda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Derindere Hastanesi'nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayşen Gruda
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