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Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

70 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman için İstanbul Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Salon, Arman'ın sevenleriyle dolup taştı. Usta oyuncunun naaşı törenin ardından toprağa verilmek üzere üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi devam ederken 70 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman için İstanbul'da tören düzenlendi.

Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılan törene çok sayıda sanatçı katıldı.

22 Haziran 1949'da  Adana'da doğan usta oyuncunun gerçek adı Veysel İnce'ydi. 1971'de ilk filmi 'Baba'da başrol oyuncusu Yılmaz Güney ile tanıştı.

1988'de Antalya Altın Portakal Film Yarışmasında, başrolünü oynadığı "Gece Yolculuğu" filmiyle  "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Evli ve bir oğlu olan Aytaç Arman'ın çok sevdiği bir de 1972 model mavi vosvos arabası vardı.

1980 darbesinden sonra Sinema emekçileri derneği üyeliğinden 18 yılla yargılandı. Ancak sonrasında beraat etti.

100'den fazla film ve dizide oynayan Arman, yarın memleketi Adana’daki Kabasakal Caminde kılınacak öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’na defnedilecek.


HABER: DİLEK DOĞAN
KAMAERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #aytaç arman #kimdir #cenaze #aytaç arman hayatını kaybetti
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