“Baba” Oyunu 17 Nisan’da Prömiyer Yapacak
Fransız yazar Florian Zeller’in Baba oyununu yeniden sahneye taşıyor. Demans hastası bir babanın dünyasına odaklanan oyun prömiyerini DasDas’ta yapacak.
DasDas ve Pürtelaş Tiyatro’nun ortak prodüksiyonu olarak ‘Baba’ oyunu yeniden tiyatroseverlerle buluşmayı bekliyor. The Guardian’ın “Son 10 yılın en iyi oyunu” diye tanımlanan ‘Baba’
17 Nisan akşamı DasDas’ta prömiyerini yapacak. Tamer Can Erkan’ın yönetmenliğini üstleniyor. Oyunun kadrosunda Şerif Erol, Zeynep Dinsel, Kübra Balcan, Alper Baytekin, Yasemin Taş ve Devrim Özder Akın yer alıyor. Gerçek ile hayalin birbirine geçtiği oyunun dekor tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımını ise Cem Yılmazer üstleniyor.
Kaynak:aa.com.tr