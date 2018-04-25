Unutulmaya yüz tutan el sanatlarından biri de dokumacılık. Denizli'nin Buldan ilçesinde bu sanatın son emekçileri, direnmeye devam ediyor.





Seri üretim makinalar, ithal ürünler dokumacılığı olumsuz etkiledi. Bu duruma direnen az sayıda kişi kaldı.



Dokuma sanatıyla meşhur Denizli'nin Buldan ilçesinde Zeki Gedikoğlu zamana meydan okuyor.



Bu sanatın içinde doğup büyüdüğü için baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor.



Çok kazanamıyor, ancak meseleğini severek yapıyor.



Esnaf Özgür Önder de iş yapamamaktan yakınıyor.





ulusal.com.tr







El dokuması halılara, dokuma tezgahlarına, dokumacılara rastlamak artık çok zor. Üreticisi de tüketicisi de azalıyor.Seri üretim makinalar, ithal ürünler dokumacılığı olumsuz etkiledi. Bu duruma direnen az sayıda kişi kaldı.Dokuma sanatıyla meşhur Denizli'nin Buldan ilçesinde Zeki Gedikoğlu zamana meydan okuyor.Bu sanatın içinde doğup büyüdüğü için baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor.Çok kazanamıyor, ancak meseleğini severek yapıyor.Esnaf Özgür Önder de iş yapamamaktan yakınıyor.