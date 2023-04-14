Trendyol Sanat bine yakın eseri sanatseverlerle buluşturuyor
Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, Dünya Sanat Günü’nde 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor.
Kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği eserlerine ev sahipliği yapan Trendyol Sanat, çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı amaçlıyor.
GENÇ YETENEKLER, TÜM TÜRKİYE VE GLOBALE ULAŞIYOR
Sanatseverler, Trendyol Sanat ile bağımsız sanatçıları keşfetme ve tanıma şansı bularak, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişebiliyor. Trendyol Sanat verilerine göre, 2022 yılında üç büyük il dışında Denizli, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, İzmit, Antalya'da yaşayan sanatseverler tarafından Trendyol Sanat’ta yer alan eserler satın alınırken; eserleri Kanada, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa gibi farklı coğrafyalardan kullanıcılar inceledi.
REFİK ANADOL SERGİSİ 27 NİSAN - 1 MAYIS TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA
Trendyol Sanat’ın destekleri ile 30 Ağustos - 4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST’te Refik Anadol’un ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin çağdaş sanat alanındaki öncülerinden Refik Anadol’un 2021'de hayata geçirdiği, uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutarak yeni bir kavramsal çerçeve sunan 'Makine Hatıraları: Uzay' sergisi, Trendyol Sanat’ın, sanatı ulaşılabilir kılma vizyonu çerçevesinde Samsun’da sanatseverler ile buluştu. Büyük ilgi gören sergi, bu yıl 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Teknofest’te bir kez daha Trendyol Sanat’ın katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.
Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için GoArt iş birliği ile sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. 5 aylık süreçte 2 bin 648 kez ziyaret edilen mağaza, toplamda 104 saatin üstünde ziyaret süresine ulaştı. Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşamak isteyenler cep telefonlarına“GoArt” uygulamasını indirerek bu alana ulaşabiliyor.