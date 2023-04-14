Trendyol Sanat bine yakın eseri sanatseverlerle buluşturuyor

Gençlerin ilgisini sanata daha çok çekmek için GoArt iş birliği ile sanatı geleceğin dijital dünyası metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Trendyol, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturuyor. Hazırlanan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, üç günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. 5 aylık süreçte 2 bin 648 kez ziyaret edilen mağaza, toplamda 104 saatin üstünde ziyaret süresine ulaştı. Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşamak isteyenler cep telefonlarına“GoArt” uygulamasını indirerek bu alana ulaşabiliyor.