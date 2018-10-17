Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılan 88 yaşındaki şair Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'na katılarak, dün kitaplarını imzalayan Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.



Hastanenin kardiyoloji bölümüne tedavi altına alınan Karakoç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakoç'un eğitimci oğlu Oğuz Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybettiklerini ve herkesten dua beklediklerini belirtti.

Türk şiirine ve halk müziğine "Mihriban" gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdürrahim Karakoç'un da kardeşi olan Bahaettin Karakoç için cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.



Şair Bahaettin Karakoç kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1930'da doğan şair Bahaettin Karakoç, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce "Yılın Şairi" seçildi. Karakoç, 1986'da "Bir Çift Beyaz Kartal" kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991'de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında "Beyaz Dilekçe" şiiriyle birincilik ödülü kazandı.

"Türkçe'nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni" için gittiği Almatı'da 1993'te "Büyük Abay" ödülüne layık görülen Karakoç'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014'te "fahri doktora unvanı" verildi.

Karakoç, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılıyor.