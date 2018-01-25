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Bahçe kapısına sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Bahçe kapısına sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yapımı süren bir okulun bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Sarıgül Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, inşaat halindeki bir okulun bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan köpeğin sesini duyan Turan Baydar, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Sahipsiz olduğu ve demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştığı anlaşılan köpek, itfaiye görevlilerince bir demir çubuk yardımıyla açılan korkuluklardan kurtarıldı.

İtfaiye görevlileri, bitkin düşen köpeğe su ve ekmek de verdi.

Turan Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki demir arasında kalmıştı. Dayanamadım itfaiyeyi aradım, gelip kurtardılar." dedi.

Havanın kar yağışlı ve soğuk olduğuna işaret eden Baydar, "Köpek sıkıştığı yerde kalsa sabaha kadar ölürdü. İtfaiye görevlilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etiketler; #ağrı #Bahçe kapısına sıkışan köpek #Doğubayazıt #itfaiye ekipleri #köpek kurtarma #okul
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