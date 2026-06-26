Bakan Ersoy: ''Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim ve teknolojide özgüven yeniden inşa edildi''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Rasathanesi'nin kurucusu Takiyyüddîn Râsıd'ın doğumunun 500. yılı vesilesiyle Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından organize edilen serginin açılışını gerçekleştirdi. "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" adlı sergide, 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının astronomi, matematik ve teknoloji alanlarında ulaştığı seviye yazma eserler ile tarihî bilim aletleri üzerinden ziyaretçilere sunuluyor.

Bakan Ersoy, sergilenen nadide eserlerin Osmanlı'nın bilim mirasını ve Takiyyüddîn Râsıd'ın temsil ettiği ilmî çevrenin entelektüel derinliğini yansıttığını kaydetti. Ersoy'un aktardığı bilgilere göre Râsıd, gözlem yöntemleri, matematiksel hesaplamaları ve optik alanındaki kuramsal çalışmalarıyla döneminin dünya çapındaki en ileri bilim insanları arasında bulunuyor.

BATI'NIN BÜYÜK YALANINA 24 YILLIK SET!

Açılışta Türk-İslam medeniyetinin bilim tarihine yön veren büyük birikimine değinen Bakan Ersoy, "Biz, bugünün bilim dünyasının üzerinde yükseldiği bilgi ve icatların kâşifi ve mucidi olan, insanlığın ufkunu ilmin ışığıyla aydınlatan Türk-İslam medeniyetinin varisleriyiz." dedi.

Takiyyüddîn Râsıd'ı bu mirasın en önemli temsilcilerinden biri olarak tanımlayan Ersoy, geçmişte bu birikime yeterince sahip çıkılmadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Takiyyüddîn Râsıd bu gerçeğin 16. yüzyıldaki simgesidir. Çok uzun yıllar boyu bu büyük mirasa sahip çıkılmamış olması, bilim ve teknoloji noktasında her şeyin Batı tarafından insanlığa kazandırıldığı gibi büyük bir yalanın çocuklarımıza eğitim diye dikte edilmesine sessiz kalınması bize çok pahalıya mal olmuştur. Ancak zihinleri boğan bu yalan ve yanlış seline, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıldır bir set çekilmiş; tarihine ve kültürüne sahip çıkan, bunlardan beslenen öz güveniyle her alanda öncülük ve özgünlük gömleğini yeniden üzerine giyen bir nesil ilim ve teknoloji meydanına çıkmıştır."

Ersoy ayrıca, Türkiye'nin mühendisleri, bilim insanları ve araştırmacılarının fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini çok net bir şekilde ortaya koyduklarını ve bunu kanıtlamaya devam ettiklerini aktardı.

Tarihteki sürece bakıldığında Takiyyüddîn Râsıd, tıp, mekanik, optik, fizik ve matematik alanlarında pek çok önemli eser kaleme aldı. Özellikle astronomi alanında yeni gözlemlere duyulan ihtiyacı belirleyerek Sultan III. Murad'ın desteğini aldı ve İstanbul Rasathanesi'ni hayata geçirdi. Dönemin en ileri astronomi ve matematik aletleriyle donatılan bu rasathane, kısa süreli faaliyet göstermiş olmasına rağmen kendi çağında dünyadaki benzerleriyle her açıdan rekabet eden bir bilim merkezi konumundaydı. Râsıd, teknoloji alanındaki eserleri ve geliştirdiği hassas astronomi saatlerinin yanı sıra trigonometriye kazandırdığı yeniliklerle hem Osmanlı hem de dünya bilim tarihine kalıcı katkılar sağladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOLEKSİYONU 800 BİN ESERLE HİZMETTE

Bakanlık olarak yazma eser mirasının korunarak geleceğe taşınması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Ersoy, TÜYEK bünyesinde yer alan yaklaşık 800 bin nadir matbu ve yazma eserden oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunun bilim insanlarına sunulduğunu belirtti.

Restorasyon laboratuvarları, dijitalleştirme çalışmaları, uluslararası organizasyonları ve yayın faaliyetleriyle TÜYEK'in kendi alanında dünyada öncü bir kuruma dönüştüğünü aktaran Ersoy, bu etkinliklerle sadece eserleri değil, o eserleri üreten medeniyet tasavvurunu da yaşattıklarının altını çizdi. Ersoy, kurumun temel hedefini "Bizim derdimiz asla sadece göstermek değildir. Kalıcı bir öğrenme, bilinç ve farkındalık oluşturmak ve bunların sürekliliğini tesis etmektir." sözleriyle özetledi.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılarda Matematik Bilimleri" sergisini gezerek eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.