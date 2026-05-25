Bakan Ersoy duyurdu: ABD'de bulunan Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü

Gaziantep’in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma’nın öne çıkan eserlerinden biri olan Çingene Kızı mozaiğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Amerika Birleşik Devletleri’nde tespit edilen bir mozaik panel için başlattığı girişimler tamamlanarak eser resmi olarak teslim alındı.

KOMPOZİSYONUN 13'ÜNCÜ PARÇASI KÜLTÜREL MİRASA EKLENDİ

Tarihi mirasın korunması amacıyla yürütülen iade süreçleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un göreve başlamasıyla özel bir ivme kazanmıştı. Ne olmuştu? İade çalışmalarında ilk aşamada Çingene Kızı panellerine odaklanılmış ve büyük kompozisyona ait 12 panel daha önce Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi ise ABD'den iadesi sağlanan bu son eserle birlikte kompozisyonun 13'üncü parçası da kültürel mirasa eklenmiş oldu.

BAKAN ERSOY SÜRECİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kayıp parçalardan birisinin daha Türkiye’ye kazandırıldığı bilgisini Bakan Ersoy sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Ersoy, diplomatik sürece katkı sağlayan kurumlara da değindiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep'imizin gözdesi Zeugma’nın simgesi ‘Çingene Kızı’ mozaiğinin kayıp parçalarından birini daha Amerika Birleşik Devletleri’nden ülkemize kazandırdık. Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından, büyük kompozisyonun 13'üncü parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi. Kültür varlıklarımızın izini dünyanın neresinde olursa olsun sürmeye, medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Chicago Başkonsolosluğumuz, ulusal ve uluslararası bilim insanlarımız, Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

BAKANLIK HEMEN DEVREYE GİRDİ

Grenoble Alpes Üniversitesinden Dr. Djamila Fellague tarafından yürütülen araştırmalarda ABD'de çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulan mozaik panelin Zeugma'daki büyük kompozisyona ait olabileceği anlaşıldı. Eserin satışta olduğu bilgisini edinen Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, durumu hızla Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Bakanlık uzmanları, panel üzerinde detaylı kriminolojik incelemeler yürüttü. Yapılan çalışmalarda eserin; kullanılan tessera renkleri, geometrik bordür düzeni, kompozisyon özellikleri ile kesme ve sökülme izleri bakımından kamuoyunda "Çingene Kızı" olarak bilinen mozaiğin ait olduğu büyük kompozisyonla eşleştiği tespit edildi. Bu kesin tespitin ardından Bakanlık yetkilileri, Amerikan İç Güvenlik Birimi ile temasa geçerek elde edilen bilimsel kanıtları sundu. İki ülke arasında yürürlükte bulunan ikili anlaşmaya atıf yapılarak söz konusu tarihi esere acilen el konulması resmen talep edildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yer alan Zeugma Antik Kenti’nde 1998 yılında yürütülen kurtarma kazılarında yaklaşık 9,25 x 13,50 metre ölçülerinde devasa bir taban mozaiği gün yüzüne çıkarılmıştı. Dionysos kültü ile ilişkilendirilen ve "Çingene Kızı" adıyla ünlenen Maenad başı tasviri de bu büyük kompozisyonun içerisinde yer alıyordu. Zeugma'nın daha önceki yıllarda kaçak kazılara maruz kalmış olması, Amerikan makamlarına sunulan kriminolojik delillemenin hukuki zeminini oluşturdu. Ayrıca, 2018 yılında yine ABD'de bulunan Bowling Green Üniversitesinden iadesi sağlanan kompozisyona ait diğer 12 parçanın varlığı da bu son eserin iadesinde Türkiye'nin lehine emsal bir karar olarak kullanıldı.

HİÇBİR KAMU KAYNAĞI HARCANMADAN YURDA GETİRİLDİ

Mozaik pano, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğuna teslim edildikten sonra Turkish Cargo aracılığıyla ülkeye getirildi. Tıpkı daha önceki çalışmalarda olduğu gibi, bu eserin iadesi de sadece uluslararası iş birliği kullanılarak ve herhangi bir kamu kaynağı harcanmadan gerçekleştirildi.

Türkiye’ye ulaşan eser, bilimsel değerlendirmelerin tamamlanması amacıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edildi. Panel, buradaki yasal ve idari işlemlerin ardından Gaziantep’e gönderilecek ve “Çingene Kızı” mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi’nde yeniden ait olduğu ana parçayla kavuşacak.