Bakan Ersoy duyurdu! Edirne'nin tarihi Saat Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi'ndeki çalışmaların bittiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Bakan Ersoy, Roma Dönemi'nden günümüze ulaşan bu mirasın korunduğunu ve yapının çağdaş müzecilik standartlarında kente kazandırıldığını ifade etti.

PROJEDE NELER YAPILDI?

26 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeyle başlayan "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi (İkmal İşi)", Haziran 2026 tarihi itibarıyla neticelendi. Süreç içerisinde kule yapısının restorasyonu yapılırken, arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları bitirildi. Teşhir ve tanzim çalışmalarının da sonlanmasıyla birlikte alan ziyaretçilere hazır hale getirildi.

Proje kapsamında ayrıca ziyaretçi dolaşımını sağlayan yürüyüş yolları inşa edildi ve engelli bireylerin erişimi için alana özel rampa ile asansör sistemleri entegre edildi.

ROMA'DAN CUMHURİYET'E UZANAN SERGİ

İlk olarak Roma Dönemi'nde inşa edilen ve zaman içinde çeşitli onarımlardan geçen yapının çevresinde geniş bir arkeolojik alan bulunuyor. Bu alanda sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınları yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların ardından kule içerisinde oluşturulan yeni sergi alanlarında, kentin Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi anlatılıyor.

Ziyaretçiler teras katına çıktıklarında ise Edirne'nin panoramik manzarasıyla karşılaşıyor. Tüm bu uygulamalarla kule, kültürel mirası yansıtan önemli bir ziyaret noktası işlevi kazandı.

BAKAN ERSOY'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Edirne’nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi’ni restorasyon, arkeolojik alan düzenlemeleri ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Roma Dönemi’nden bugüne uzanan bu önemli mirası; sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarını da kapsayan arkeolojik alanıyla koruyarak geleceğe taşıdık. Ziyaretçi yürüyüş yolları, engelli erişimine yönelik rampa ve asansör sistemleriyle herkes için erişilebilir hale getirdiğimiz kulede, Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Edirne’nin kent tarihi sergi alanlarında anlatılıyor; teras katında ise şehrimizin eşsiz panoraması ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin çağdaş müzecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne’nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak."