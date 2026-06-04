Bakan Ersoy duyurdu: Göreme'de gece müzeciliği başlıyor!

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölgenin doğal ve kültürel mirası artık gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Zelve Açık Hava Müzesi ve Erdemli Vadisi için hazırlanan özel aydınlatma projeleriyle, bölgenin karakteristik kaya oluşumları estetik ve kontrollü bir ışık kurgusuyla görünür kılınıyor.

KAPADOKYA'NIN SİLUETİ GECE YARISI DA İZLENEBİLECEK

Yıllık yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırlayan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere bölgenin önemli kültürel ve doğal alanlarında ziyaretçi deneyiminin zenginleştirilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında alanlara toplam 692 aydınlatma armatürü yerleştiriliyor. Bu armatürlerin 214'ü Göreme Açık Hava Müzesinde, 238'i Paşabağları Ören Yerinde, 135'i Zelve Açık Hava Müzesinde ve 105'i ise Erdemli Vadisinde kullanılıyor. Aydınlatma sistemlerinin devreye alınması amacıyla Göreme Açık Hava Müzesinde bugün başlayan uygulamaların, haziran ayı içinde diğer bölgelerde de tamamlanması planlanıyor.

Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ışık kirliliğinin azaltılması ilkelerine bağlı kalınarak hazırlanan projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ağırlık verdiği gece müzeciliği vizyonunun bir parçası olarak hayata geçiyor. Ziyaretçiler yürütülen bu çalışmalar sayesinde Kapadokya'nın atmosferini gün batımından sonra da güvenli ve konforlu bir şekilde keşfetme imkânı bulacak.

Bölgedeki uygulamalar sadece ışıklandırmayla sınırlı kalmıyor. Kapadokya'nın varoluş sürecini ve geçmişte burada yaşamış medeniyetleri sanal gerçeklik desteğiyle yeniden canlandıracak bir video haritalama (mapping) sisteminin de kurulması planlanıyor. Bu teknoloji sayesinde kaya yüzeylerinin özgün ayrıntıları ön plana çıkarılırken, ziyaretçiler tarihî ve doğal silueti gece saatlerinde farklı bir görsel deneyimle izleyebilecek.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Gece müzeciliği projeleri devam ederken, bölgenin turizmdeki yeni dönem hedefleri Nevşehir'de düzenlenen bir programla kamuoyuna aktarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın Türkiye Yüzyılı vizyonu açısından stratejik bir merkez olduğunu belirterek, bölgenin yalnızca ziyaret edilen değil, daha uzun süre deneyimlenen bir destinasyon haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Bakan Ersoy'un paylaştığı yeni vizyonda; turizmi tüm yıla yaymak, ziyaretçileri sadece belirli merkezlerde değil Türkiye'nin 81 ilinde ağırlamak, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmek ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek yer alıyor. Dünyadaki değişen turizm eğilimlerine de değinen Ersoy, turistlerin artık sadece bir destinasyonu görmekle yetinmediğini, aynı zamanda bir hikâyenin parçası olmayı arzuladığını belirterek, Nevşehir ve Kapadokya'nın ziyaretçilere bu eşsiz deneyimi sunduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, Kapadokya'nın doğal ve kültürel zenginliklerini daha verimli kullanmak adına yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık olarak bölgenin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için çaba harcadıklarını belirten Ersoy, "2025 yılı sonunda bölgemizdeki müze ve ören yerleri 4 milyon 523 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır." dedi.

Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında bulunduğunu hatırlatan Ersoy, mevcut tabloda asıl hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığının altını çizdi.

GECELERİ MÜZE, GÜNDÜZLERİ ÇÖMLEK ATÖLYESİ

Turistlerin Kapadokya bölgesinde daha uzun süre konaklamasını sağlamak üzerine yeni stratejiler geliştiriliyor. Ziyaretçilerin yerel yaşamla iç içe geçeceği bir turizm modeli kurguladıklarını aktaran Ersoy, bu konudaki beklentilerini şu sözlerle ifade etti: "Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya’da dört gün, beş gün, hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa’da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin. Yerel mutfağı deneyimlesin. Vadilerde yürüsün. Gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin. Böylelikle hem turizmcimiz hem de yerel esnafımız kazanmış olsun."

Bakan Ersoy'un gündeminde, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Mustafapaşa'nın kültürel mirası da yer aldı. İlçenin tarihsel dokusunun önemine vurgu yapan Ersoy, "Mustafapaşa, taş konaklarıyla, tarihi sokaklarıyla, kiliseleriyle, camileriyle, insan hikâyeleriyle ve hoşgörü kültürüyle Kapadokya’nın yaşayan hafızasıdır. Burası geçmiş ile geleceğin buluştuğu, kültürün hayatın içinde yaşamaya devam ettiği müstesna bir mirastır." dedi.

Kapadokya'nın geleceğinde yerel yönetimlerin üstlendiği kritik role de değinen Ersoy, Mustafapaşa'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek belediye başkanlığı seçimine ilişkin mesajlar verdi. Yerel yönetimlerin vizyon ve projelerinin bölge turizmi için hayati önem taşıdığını belirten Ersoy, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Özer ile birlikte bölgeye hizmet edecek önemli çalışmaları hayata geçireceklerini kaydetti. Mustafapaşa'nın taş konaklarından Göreme'nin kaya kiliselerine, yer altı şehirlerinden Anadolu'nun kadim ruhuna kadar Kapadokya'nın tüm değerlerini dünya sahnesine taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, açıklamalarını "Kapadokya yalnızca geçmişin mirası değildir. Kapadokya aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nın kültür ve turizm vizyonudur." sözleriyle tamamladı.