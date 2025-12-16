Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor

Anadolu'nun kültürel zenginliğini sınır ötesine taşıma stratejisini sürdüren Türkiye, küresel çapta ses getirecek yeni bir proje için kolları sıvadı.

Geçmiş dönemlerde Roma'daki dünyaca ünlü Kolezyum'da düzenlenen ve ziyaretçi akınına uğrayan Göbeklitepe ile Magna Mater sergilerinin yarattığı etkinin ardından, bu kez hedefte Troya var. İki ülke arasında güçlenerek devam eden kültürel iş birliğinin son halkası olarak planlanan dev organizasyonun, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamlı projenin temelleri, başkentler arasında mekik dokuyan heyetlerin görüşmeleriyle atıldı. İlk olarak Eylül ayında Roma'da masaya yatırılan, ardından Aralık ayında Ankara'da detaylandırılan müzakereler sonucunda nihai karara varıldı. Sürecin resmiyete dökülmesi ise 11 Aralık tarihinde imzalanan karşılıklı niyet beyanı ile gerçekleşti

ESERLER İKİ ÜLKEDEN SEÇİLECEK

Hazırlıkları başlayan sergi, sadece tek bir müzeyle sınırlı kalmayacak geniş bir seçkiyi kapsıyor. Organizasyonun merkezinde Troya Müzesi yer alırken, hem Türkiye'deki hem de İtalya'daki çeşitli müzelerin envanterlerinde bulunan özel parçalar bu sergi için bir araya getirilecek. Böylece Troya'nın yüzyıllara yayılan çok katmanlı tarihi dokusu, bütüncül bir anlatıyla Avrupalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Projenin en dikkat çekici ayaklarından birini ise sahne sanatları oluşturuyor. Görsel şölenin yanı sıra işitsel bir deneyim de sunmayı amaçlayan organizasyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sahne alacak. Hazırlanan özel "Troya Operası", efsanevi hikayeyi bu kez opera sanatının diliyle Roma'daki izleyicilere aktaracak.

BAKAN ERSOY DUYURDU: "ŞİMDİ SIRA TROYA'DA"

Konuya ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin detaylarını ve duyduğu heyecanı şu sözlerle paylaştı: "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz, şimdi sıra Troya'da. Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki ‘Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de Troya temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Eylül ayında Roma'da, bu ay ise Ankara'da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."