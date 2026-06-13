Bakan Ersoy: “Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan önemli bir düzenlemeyi tamamladık.”

Knidos Ören Yeri’nde hayata geçirilen düzenlemeler, tarihî mirasın korunması ile alanın kullanım düzeni arasında denge kurmayı amaçlıyor. Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğü gözetilerek yapılan müdahaleler, mevcut yapıyı korurken alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesini sağlıyor.

BAKAN ERSOY ÇALIŞMALARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ören yerinde yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından bilgi verdi. Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" projesi kapsamında özellikle yoğun turizm dönemlerinde yaşanan otopark kapasite yetersizliğinin giderildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, denizle temas eden alanlarda dalga ve rüzgar kaynaklı oluşan fiziki tahribatın onarıldığı ve ziyaretçi akışını güvenli şekilde sağlamak amacıyla yeni gezi güzergâhlarının oluşturulduğu ifade edildi.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Bakan Ersoy, projeye katkı sağlayan ekiplere teşekkür ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Knidos’ta tarihî dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık. Muğla Datça’daki Knidos Ören Yeri’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk. ‘Geleceğe Miras’ vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

Knidos Ören Yeri’ndeki çevre düzenleme uygulamaları, ilgili kurul tarafından onaylanan proje doğrultusunda yürütüldü. Çalışmalar 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak alanın geçici kabulü gerçekleştirildi.

Antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi işbirliğinde yürütülen arkeolojik ve yapısal faaliyetler, 2012 yılından bu yana Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor.