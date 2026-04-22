Bakan Ersoy'dan "Fuadnâme" sergisine ziyaret: “Bu sergi, kültür mirasımızın yaşatılmasının somut bir göstergesi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hat ve ebrû sanatının usta ismi Fuat Başar'ın eserlerinden oluşan "Fuadnâme" sergisini ziyaret etti. Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda ziyarete açılan sergiyi gezen Bakan Ersoy, sanatçı Fuat Başar ile bir araya gelerek yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında doğrudan bilgi aldı.

TIP EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKTI, DÜNYAYA AÇILDI

Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Ersoy, merhum Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Kalem Güzeli” eserinden ilham alarak sanat yolculuğuna başlayan Fuat Başar'ın başarılarına değindi. Sanatçının tıp eğitimini yarıda bırakarak hayatının merkezine sanatı yerleştirdiğini, hat ve ebrûnun yanı sıra şiirle de ilgilendiğini hatırlattı. Başar’ın Türk-İslam sanat geleneğinin en önemli dallarına ömrünü vakfettiğini belirten Ersoy, usta ismin ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştığının altını çizdi. Sanatçının bugüne kadar 600’e yakın sergide yer aldığını ve eserlerinin çok sayıda koleksiyon ile müzede korunduğunu sözlerine ekledi. Fuat Başar'ın uluslararası çaptaki otoritesini vurgulayan Bakan Ersoy, usta ismin Japon İmparatoru, Malezya Başkanı ve Suudi Arabistan Kralı başta olmak üzere birçok devlet büyüğü için özel tuğralar hazırladığını ifade etti.

USTADAN ÇIRAĞA 50 YILLIK KÜLTÜR AKTARIMI

Başar’ın sadece ürettiği eserlerle değil, yetiştirdiği öğrencilerle de güçlü bir sanat silsilesi yarattığına dikkat çeken Ersoy, serginin ustadan çırağa kültür aktarımındaki önemini vurgulayarak, “Fuadnâme”, Sayın Fuat Başar hocamızın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine; hat ve ebrûda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılmış çok özel, çok geniş bir penceredir. Sayın Başar, öncülük ettiği bu sergide öğrencilerinin de eserlerine yer vermekle sanat geleneğimizin ustadan çırağa, seleften halefe sürekliliğini en nadide şekilde gözler önüne sermiş.” ifadelerini kullandı.

Fuat Başar'ın 2009 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildiğini ve 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlatan Ersoy, bu birikimin güçlü bir kültür mirasının inşasına doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Ersoy, “Fuadnâme bu yönüyle yalnızca bir sergi değil; yarım asırlık bir emeğin, bir mektebin ve bir sanat anlayışının ifadesidir.” dedi.

Açıklamasının sonunda tüm sanatseverlere seslenen Bakan Ersoy, vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye çağırarak sözlerini şu şekilde tamamladı:“Büyük ustanın elinde biçim bulmuş hat ve ebrunun bu göz alıcı sunumuna şahit olmak üzere vatandaşlarımızı sergiye davet ediyor, ilgi ve katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.”