Bakan Turizm Hedeflerini Açıkladı

Türkiye'de başarıyla yürütülen kazı çalışmalarına ayrılan bütçe artıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuylailgili konuştu. Açıklamalara bakalım....

Bakan Turizm Hedeflerini Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenen basın toplantısında, turizmde öncelikli hedefleri açıkladı.

Hedefler arasında 2024 yılında, son 60 yılda yapılan kazı kadar çalışma yürütmek var.

Kazılara finansman desteği sağlanırken kazı başkanlarına da sınırlandırma yapılmayacak.

Antalya'daki festival için zengin bir program hazırladıklarını da aktaran Ersoy, “3 yaşından 90 yaşına kadar her kesime hitap edecek etkinlikler olacak. Karada, havada, denizde her noktada etkinlik planlıyoruz” dedi.

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