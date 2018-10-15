Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda seyirciyle buluşan müzikali Celal Bıyıklı yönetti.Kaynak: AA
Eseri kaleme alan aynı zamanda başrol oyuncusu Türker Kurugül, performansıyla sanatseverlerin beğenisini topladı.
Yaklaşık 120 kişilik kadro tarafından, Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetlerle sahnelenen müzikal, sanatseverlere görsel şölen yaşattı.
Gecenin sonunda seyirciyi selamlayan dans grubu, uzun süre ayakta alkışlandı.
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