Baraj suları çekilince görüldü: Adıyaman'da Göbeklitepe'deki "T" taşları andıran yapılar bulundu
Atatürk Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı. Suların altından çıkan yapılar incelendiğinde, Göbeklitepe ile özdeşleşen o sembollerin izlerine rastlandı.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan Atatürk Baraj Göleti kıyısında su seviyesinin düşmesi, tarihi bir keşfi beraberinde getirdi. Bölgede yapılan incelemelerde, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunan "T" biçimli taşlara benzer yapılar tespit edildi.
Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirmek üzere Kızılöz köyündeki gölet kıyısına gitti. Suların çekildiği alanda başlatılan çalışmalarda, Neolitik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen "T" formunda taş yapılar kayıt altına alındı.
Bölgedeki keşfi değerlendiren Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bulunan taşların 11 bin yıl öncesine tarihlendiğini belirtti. Ezer, yapıların Göbeklitepe kültürüyle olan benzerliğine dikkat çekti.
Bulguların bölge tarihi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ezer, şu ifadeleri kullandı: "Bu alan bizi tabii çok heyecanlandırdı, bölgenin çok önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile açığa çıkarılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan, şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen, aynı kültüre ait arkeolojik bulgular elimizde mevcut şu anda. Şu anda 2 küçük yapı bulundu. Bunlar da bize ön bilgiler veriyor."
"TAŞTEPELER KÜLTÜRÜNÜN AYNISI BURADA DA VAR"
Ezer, alandaki teknik detayları ve yapıların mimari özelliklerini şu sözlerle anlattı: "Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Şu anda burada 2 çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış, o levha taşların arasında bir tane 'T' biçimli küçük dikilitaşın da kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar, Şanlıurfa'daki Taştepeler'de ortaya çıkarılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor."
Adıyaman Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise ihbar üzerine bölgede kazı çalışması yaptıklarını belirterek, yüzeyde direkt T formunu gördüklerini ve bunun Göbeklitepe'deki formlara benzediğini söyledi. Eserlerin su hareketleri sayesinde gün yüzüne çıktığını aktaran Çelik, süreci şöyle özetledi: "Söz konusu alan, aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üstteki toprak örtü çekilince burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu. Amacımız şu anda sular yükselmeden önce mevcuttaki yapıları kurtarmaya çalışmak."
Bölgeden çıkarılan eserler, koruma altına alınarak Perre Antik Kenti'nde sergilenmeye başlandı.