Baraj suları çekilince görüldü: Adıyaman'da Göbeklitepe'deki "T" taşları andıran yapılar bulundu

Bulguların bölge tarihi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ezer, şu ifadeleri kullandı: "Bu alan bizi tabii çok heyecanlandırdı, bölgenin çok önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile açığa çıkarılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan, şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen, aynı kültüre ait arkeolojik bulgular elimizde mevcut şu anda. Şu anda 2 küçük yapı bulundu. Bunlar da bize ön bilgiler veriyor."