Barış Manço, 20'inci ölüm yıl dönümünde konser ve çeşitli etkinliklerle anıldı.

Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki "Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz" etkinliğine sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.



Eşi Lale Manço, Barış Manço'nun vefatının ardından geçen 20 yılda sanatçıya olan özlemin her gün arttığını belirterek, etkinliği düzenleyen Kadıköy Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.



Manço, yeni neslin Barış Manço sevgisinin de anne babaların sanatçıya duyduğu sevgiden kaynaklandığını vurgulayarak, İstanbulluları 3 Şubat Pazar sabahı Kadıköy'den kalkacak "Barış Manço Özel Vapur Seferi"ne davet etti.



Şarkıcı Aydilge'nin konseriyle devam eden etkinliğin sonunda, katılımcılara Barış Manço’nun "Arkadaşım Eşek", "Domates Biber Patlıcan" gibi sevilen parçalarının, karikatür sanatçısı Gökçe Akgül tarafından çizilen illüstrasyonlarının yer aldığı boyama kitabı hediye edildi.



