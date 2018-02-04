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Barış Manço mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Barış Manço, vefatının 19'ncu yılında İstanbul Kanlıca'daki mezarı başında anıldı. Geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazar günü düzenlenen anma törenine Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Barış Manço mezarı başında anıldı

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden, Türkiye'nin kültür elçisi Barış Manço, vefatının 19'ncu yılında İstanbul Kanlıca'daki mezarı başında anıldı.

Törene eşi Lale Manço Ahıskalı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, kızkardeşi İnci Manço İlbay, üvey babası Mühittin Kocataş, yakınları ve sevenleri katıldı.

Barış Manço'nun mezarına Türk bayrağı ve sanatçının fotoğrafının bulunduğu atkı konuldu. Kur'an-ı Kerim'in okundu, dualar edildi.

Eşi Lale Manço anmaya katılanları artık aileden kabul ettiklerini söyledi. 

1 Şubat 1999'da vefat eden Barış Manço için geleneksel olarak Şubat ayının ilk pazar günü mezaı başında anma töreni düzenleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #barış manço
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