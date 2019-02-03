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Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı
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Barış Manço mezarı başında anıldı

Barış Manço, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı.

Barış Manço mezarı başında anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı.

"Barışa gidiyoruz" adlı etkinlikle Barış Manço Vapuru ile Kanlıca iskelesine hareket eden sanatçının ailesi ve hayranları, yolculuk boyunca Manço'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. 

Vapur yolculuğunun ardından sanatçının Kanlıca'daki mezarı başında, eşi Lale Manço ile oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'nun ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Sanatçının kabrine karanfil bırakan ailesi ve sevenleri, burada Manço'ya olan sevgilerini dile getirdi.

Anma törenine katılan çok sayıda vatandaşa lokma dağıtıldı. Etkinliğine katılan vatandaşlar, daha sonra Barış Manço Vapuruyla Kadıköy'e hareket etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #barış manço
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