Ünlü sanatçı Barış Manço'nun özel eşyalarının sergilendiği "Barış Manço Müzesi", sanatçının 19'uncu ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından ziyaret edildi.

Ünlü sanatçının ailesiyle yaşadığı ev olan, Kadıköy'ün Moda semtindeki müzeye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Lale Manço, müzenin 2010 yılında kurulduğunu belirterek, "Her şeyi otantik olan bir müzedir. Bizim yaşadığımız şekilde bıraktık ve çıktık diyebiliriz." dedi.

Lale Manço, müzenin Kadıköy'de en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olduğuna işaret ederek, "Her sömestr tatili dışında buraya İstanbul'daki tüm ilk okullar ve ana okullar ziyarete geliyor. Ciddi bir ziyaretçisi var buranın. Ocak ayı itibariyle 6 bin kişi ziyaret etti. Bu verinin müzecilik alanında ciddi bir rakam olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Barış Manço'ya ait her tür eşyanın müzede görülebileceğine dikkati çeken Lale Manço, müzede ünlü sanatçının kıyafetlerinin, yüzüklerinin ve koleksiyonlarının da izlenime sunulduğunu kaydetti.

Ünlü sanatçının oğlu Batıkan Manço ise müzede ziyaretçilerin babasının bilinmeyen yönleriyle de karşılaşacağının altını çizerek, şunları anlattı:

"Müzede en üst katta, Doğukan'ın odasında özellikle babamın gençliğinde yaptığı grafik çalışmaları var. Mesela birçok hayranı bu yönünü bilmiyormuş. Şaşkınlıkla bu çalışmaları gördükleri zaman, biz de babamla gurur duyuyor ve seviniyoruz. Burası sadece öyle düz bir müze olarak değerlendirmemeli. Barış Manço'nun yaşam şekli bu evin her duvarına, her katına yansıyor. Bütün ziyaretçileri daima bekleriz."

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen müze, bugün 24.00'e kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

Ayrıca ünlü sanatçının ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Barış Manço Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Şehir Hatları tarafından "Barış Manço Vapuru" adlı anma etkinliği düzenlenecek.

Sanatçının eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarının bir araya geleceği vapur, 4 Şubat saat 10.30'da Kadıköy Beşiktaş iskelesinden kalkacak.

Etkinlik kapsamında Manço'nun Kanlıca'da bulunan kabristanı da ziyaret edilecek.