Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 19. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma etkinliğinde konuşan Barış Manço'nun babası Hakkı Manço, oğluyla yaşadığı bir anısını anlattı.

Hakkı Manço, "Ankara'ya televizyona çıkmak için davet edilip de gittiğimiz zaman Barış'a dedim ki 'bak oğlum, bu camiada 14 kişi tanıdın sen, ne kadar küçülürsen o kadar büyüyeceksin. Ona göre hareket et' dedim. Barış, 'Tamam baba...' dedi ve gitti." diye konuştu.

Eşi Lale Manço da her sene eşinin vefat yıl dönümünde, sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sizlere çok teşekkür ediyoruz çünkü sizlerin desteği ve sevgisiyle bizler bu destanı sürdürüyoruz. Ne kadar güzeldir ki burada olan öğretmenler ve anneler, çocuklarına hala Barış'ın şarkılarını öğretiyorlar, hala onu anlatıyorlar yani hala bizimle beraberler. Öyle güzel Barış severler var ki ben 19 senedir her sabah onlarla güne 'merhaba' diyorum, sosyal medyadan hala onun şarkılarını ve fotoğraflarını paylaşıyorlar. Her birine ayrı ayrı minnet duygularımı iletiyorum. Onların sayesinde Barış'ın şarkılarıyla hayata 'Günaydın' demek çok güzel, çok teşekkür ediyorum."



"Her geçen yıl da aramıza yeni Barış Manço sevenler katılıyor"

Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço ise babasının hayat yolculuğunda en büyük yükü annesinin göğüslediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Babamın en çok yorgunluğunu almış, her işini paylaşmış biri daha vardı. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İşte o kadın annemdi. Annemin, babamın hayatındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Annemin, babamın çocuk programı yaptığı yıllarda, giyimine kadar çok büyük emeği vardır. Dedemin de söylediği gibi yıllarca yol gösteren kişi olarak onun yanında bulunduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum."

Sanatçının küçük oğlu Batıkan Manço da "Çok mutluyum, çünkü her sene bu tür etkinliklerde hep beraberiz ve her geçen yıl da aramıza yeni Barış Manço sevenler katılıyor. Eğer aranızda anne-baba adayı olan varsa bir söz vermenizi istiyorum. Gelecek senelerde gerçekleşecek anma etkinliklerinde ve barış dolu günlerde hep birlikte olmak isteriz." temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından gerçekleşen anma etkinliğinde, Full Aksesuar Grubu sahne aldı. Grup, sanatçının eserlerini orijinal plak ve albüm kayıtlarına sadık kalarak seslendirdi.

Gecede "Yaz Dostum", "İşte Hendek, İşte Deve", "Ben Bilirim, Ben Bilirim", "Halil İbrahim Sofrası", "Halhal" ve "Dağlar Dağlar" gibi pek çok sevilen şarkısı, ailesi ve sevenleri tarafından hep birlikte seslendirildi.