Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 19. yılında başkentte kişisel eşyalarından oluşan sergi ve şarkılarının seslendirildiği konserle anıldı.



Next Level Alışveriş Merkezi'nde, Türkiye'de rock müziğin öncülerinden olan ve Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço için düzenlenen anma etkinliği kapsamında Ankaralı müzisyenler, Manço'nun şarkılarını seslendirdi.



"Barış'la geçen 56 yıl" anma sergisinde ise yaşamı boyunca kültür ve sanatla ilgili anlamlı ve özel projelere imza atan Manço'nun hayat serüveninden izler barındıran kostümler, fotoğraflar, ödüller ve aksesuarları yer aldı.



Konsere katılan Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan, kardeşi İnci Manço ile torunu Barış Manço, daha sonra serginin açılışını yaptı.

İnci Manço, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da üçüncü kez Barış Manço sergisi açıldığını belirterek, "İnsanların sevgisini görmek bizi mutlu ediyor. Barış için ben şöyle diyorum, 'Sanat yılının 40'ında bir zat vardı ama şu anda 59'uncu sanat yılı devam ediyor.' Barışın sanatı uzun yıllar daha devam edecek." dedi.



Oğlu Batıkan Manço ise her sene çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. "Etkinlikler neden hep İstanbul'da oluyor da başka illerde olmuyor?" eleştirisi aldıklarını aktaran Batıkan Manço, başka illerde de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini ve süreci hızlandıracaklarını söyledi.

Mümkün oldukça babaları anısına düzenlenen bütün etkinliklere katılmaya çalıştıklarını dile getiren Doğukan Manço da Barış Manço'nun sadece babaları olmadığını, Türkiye'de yaşayan birçok insanın ailesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Manço'nun bıraktığı eşyaların da sadece kendilerine ait olmadığını belirten Doğukan Manço, şöyle konuştu:

"Vasiyetini yerine getirdik, yaşadığımız evi müzeye çevirdik. İnsanlar gelip ziyaret edebiliyorlar fakat herkes İstanbul'a gelip o evi göremiyor dolayısıyla biz bu sergilerin şehirleri dolaşmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz, açılışlarına gitmeye çalışıyoruz. Bizler bu mirasın bekçileriyiz, gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz."



Manço'nun çok yönlü kişiliği ve kendine özgü tarzını yansıtan kişisel eşyaları, 1-5 Şubat tarihlerinde Next Art sergi salonunda ziyaret edilebilecek.