Rize Dernekleri Federasyonu bünyesindeki koro, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Müzesi'nde konser verdi

Rize Dernekleri Federasyonu bünyesindeki koro, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Müzesi'nde konser verdi.



Rize Dernekleri Federasyon Başkanı Muammer Bostan, konserin açılışında yaptığı konuşmada, türkülerin çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.



Geleneklerin türkülerde yaşadığını belirten Bostan, "Bu türküler susmamalıdır. Bizler unutulmaya yüz tutan türküleri söylemeye, duyurmaya ve sevdirmeye devam edeceğiz. Rize koromuzun bir özelliği var. Başta Rize olmak üzere Karadeniz yöresine ait türküler söylemektedir." dedi.



Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ulucanlar Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği (RİKAD) Halk Müziği Korosu tarafından, Karadeniz yöresinin sevilen eserleri seslendirildi.



Konsere, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile çok sayıda Karadenizli iş adamı ve bürokrat katıldı.