Ressam ve akademisyen Yurttadur'un 69 eserinin yer aldığı "Senfoni" isimli resim sergisi, Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Ressam ve akademisyen Oğuz Yurttadur'un 69 eserinin yer aldığı "Senfoni" isimli resim sergisi, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.



Ressam Yurttadur, Artsürem Bilim Sanat Merkezi'nde bugün açılan sergisiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinde doğadan ilham aldığını söyledi.



Sekizinci sergisini açtığını belirten Yurttadur, "Senfoni adlı resim sergimde 69 eserim yer alıyor. Eserlerimde, ardı ardına gelen seslerin uyumunu çağrıştıran, kıvrak fırça dokunuşlarıyla renkli, iyimser ve coşkulu bir dünyayı izleyiciye sunmayı amaçladım." dedi.



Yurttadur'un "Senfoni" sergisi, 25 Ocak Perşembe gününe kadar gezilebilecek.