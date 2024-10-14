“Bayanlar Baylar Dario Moreno” Ankara’da sergileniyor!

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünü üstlendiği oyun, ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşıyor. Seyircileri müzikli bir teatral şölene ve Moreno’ya saygı duruşuna davet eden “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun biletleri, Biletix’te, Biletinial’da ve salonun gişesinde!

Aydın’da doğup İzmir’de büyüyen, askerliğini Türk ordusunda yapan Dario Moreno, Türkiye’de başladığı kariyerini Avrupa’ya taşıyarak dünya çapında bir “star” olan ender Türk şarkıcılardan biri… Unutulmaz sanatçı, ölümünden 56 yıl sonra, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in benzersiz ve özgün üslubuyla gerçekle kurguyu harmanladığı “Bayanlar Baylar Dario Moreno” oyunuyla, Teatro Rudius’un kalbinde yeniden doğuyor.

“Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un altıncı prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşuyor.

Kosta Kortidis’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda şaşırtıcı oyunculuk performansıyla sahnede Dario Moreno’ya hayat verdiği oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, kostüm tasarımını Ayşegül Kaplan Bağcık’ın, ses ve efekt tasarımını Gülay Oktar’ın, müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Arda Alpkıray’ın imzasını taşıyor.

19 Ekim 2024 Cumartesi akşamı saat 20.00’de ve 20 Ekim 2024 Pazar günü 15.00’te Çankaya Sahne’de Ankaralı tiyatro seyircisiyle buluşacak tek perdelik “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun biletleri, Biletix’ten, Biletinial’dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.