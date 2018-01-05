Kayhan Berkin'in yönettiği oyunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy rol alıyor

"1001 Sanat" tarafından sahneye konulan Arthur Miller'ın 1968'de kaleme aldığı "Bedel" adlı oyunun galası yapıldı.



Küçükçekmece Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Kerem Yılmaz, oyunu beşinci kez sahneye koyacaklarını söyledi.



Yılmaz, oyunun bazı noktalarını bugüne uyarlamaya çalıştıklarını belirterek, eserin aynı zamanda Türk toplumuna ışık tutan yanlarının olduğunun altını çizdi.



Eserin komedi öğeleri barındıran tarafları olduğuna da işaret eden Yılmaz, şunları anlattı:

"Oyun, Amerika'nın küresel bunalım yaşadığı dönemden sonraki insan psikolojisini ve iki kardeşin hikayesini ele alıyor. Yıllar sonra bu iki kardeşin buluşmaları ve bir araya geldikten sonra geçmişe dönük bazı hesaplaşmaları, mal paylaşımları vesaire gibi konular var."

"1001 Sanat" tiyatro ekibi hakkında bilgi veren Yılmaz, ekibin 13 yıl önce kurulduğunu ve İstanbul'da faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Yılmaz, bu sezon ayrıca yetişkin ve çocuk oyunları olmak üzere toplam 7 farklı eseri tiyatroseverlerin izlenimine sunacaklarını sözlerine ekledi

Kayhan Berkin'in rejisi ile seyirciyle buluşan "Bedel"in oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy yer alıyor.

İki perdelik oyunun ışık tasarımını Akın Yılmaz, dekorunu Ömer Mete Yılmaz, kostüm tasarımını ise Beyza Birgen gerçekleştirdi.

Oyun, yarın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 12 Ocak'ta Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde, 15 ve 27 Ocak'ta Profilo Kültür Merkezi'nde ve 23 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek.