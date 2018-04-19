Kıbrıs'taki ilk Türk kadın gazeteci olan Bediha Okan Göreli'nin hayatı belgesel oldu. "Sözün Son Kadını Bediha Hanım Belgeseli" İzmir'de gösterildi. 94 yaşında olan Göreli de belgeseli gözyaşlarıyla izledi.

Kıbrıs'taki ilk Türk kadın gazeteci olma unvanına sahip olan Bediha Okan Göreli hayattayken yaşamı belgesel yapıldı. Göreli'nin yaşam öyküsü "Sözün Son Kadını Bediha Hanım Belgeseli"nde anlatıldı.İzmir'de Urla Yaşlı Bakım Evi'nde yaşayan Bediha Okan Göreli, belgeseli göz yaşlarıyla izledi.Belgeselin yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap yaptı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet İzmir Başkonsolosu İpal Emin de Bediha Okan Göreli'nin yaşadığı dönemde değer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bedia Hanım, uzun yıllar, vatansever çizgide yayın yapan Söz Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Babasının vefatından sonra 1942 yılında, daha 23 yaşındayken, Halkın Sesi gazetesini kurdu. Ancak İngiliz sömürge yasalarına göre, yaşı 25 yaşının altında olduğu için, gazetesinin başına Kıbrıs Türklerinin ilk lideri doktor Fazıl Küçük geçti. Bedia Okan Göreli'nin kalemi Kıbrıs Türk'ünün hürriyet davasından hiçbir zaman şaşmadı.