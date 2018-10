İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel değerlerinden olan uçurtmanın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Uçurtma Atölyesi" açtı.

Atölyede, uçurtmanın tanıtıldığı sinema etkinliği yapılıyor ve çocuklar uçurtma yapmayı öğreniyor. Ayrıca atölyede, uluslararası festivallerde uçurulan uçurtmaların sergilendiği bölüm de yer alıyor.



Malzemelerin ücretsiz temin edildiği atölyede, yapılan uçurtmalar çocuklara hediye ediliyor.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, uçurtmanın Mardin için ayrı bir yeri olduğunu, tarihi kentte her evin damının uçurtma ve güvercin uçurmaya uygun olduğunu söyledi.



Atölyede ücretsiz olarak çocuklara uçurtma yapma ve uçurmayı öğrettiklerini kaydeden Yaman, şöyle devam etti:

"Mardinli çocuklar, daha önce ailelerinden gelen sokak aralarında öğrendikleri bu güzel faaliyeti inşallah daha kapsamlı ve profesyonel bir şekilde devam ettirecekler. Aynı zamanda burayı 'Uçurtma Müzesi' yapma konusunda çalışmalar başlattık. Belediye olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında yer aldık. Valilik olarak bu desteğimiz zaten vardı. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz."



Uçurtmacı Zahit Mungan ise çocukluk hayali olan atölyeyi açan Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, atölyede çocuklara uçurtma yapmayı öğrettiklerini belirtti.