"Benim sadık yarim kara topraktır" diyerek sanatseverlerle bir araya geldi.



Ressam Süleyman Karakul, Aşık Veysel Türküleri eşliğinde canlı resim performansı sergiledi.



Farklı sanat disiplinlerini bir araya getiren Artnouva (artnova) Sanat Fuarı, başkentte sanatseverlere kapılarını açtı.



Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen sanat fuarında köylünün tarladaki emeğini 50 yıldır resimlerine yansıtan Süleyman Karakul da katıldı.



Canlı resim performansıyla izleyicileri cezbeden Karakul Ulusal Kanal'a konuştu. Eserlerinin ana odağının Anadolu köylüsüne odaklandığını vurguladı.

