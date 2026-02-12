Beren Saat'in ilk şarkısı Capitalizoo yayınlandı

Beren Saat, uzun süredir üzerinde çalıştığı ingilizce şarkısı "Capitalizoo"yu bugün dinleyicileriyle buluşturdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beren Saat'in ilk şarkısı Capitalizoo yayınlandı
Oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına ilk adımını "CapitaliZoo" adlı şarkısıyla bugün attı. Eşi Kenan Doğulu ile üzerinde çalıştığı müzik projesinin bu ilk ürünü, dijital platformlardaki yerini aldı.

İngilizce sözleri Beren Saat tarafından kaleme alınan şarkının aranje ve prodüktörlüğünü Kenan Doğulu üstlendi. Eserin miks işlemleri ise Grammy ödüllü mühendis Brendan Morawski tarafından yapıldı. Şarkı için Los Angeles’ta çekilen klipte Saat’in sergilediği performans ön plana çıktı.

Beren Saat, ilk çalışmasının temasını "CapitaliZoo’nun dünyanın insanı nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili olduğunu" diyerek özetledi. İnsanların özgür ve kendisiyle barışık doğduğunu ancak zamanla edinilen kimliklerle özden uzaklaşıldığını vurgulayan sanatçı, parçayı şu sözlerle tanımladı: “İçimizdeki çocuğun sezgisel zekâsına bir övgü ve görünmez kafeslere karşı bir itiraz”

