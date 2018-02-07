Sinema sanatçısı Derya Alabora ve oyuncu Deniz Çakır'ın rol aldığı "Beyaz" adlı oyunun tanıtım gösterimi gerçekleştirildi.

Sinema sanatçısı Derya Alabora ve oyuncu Deniz Çakır'ın rol aldığı "Beyaz" adlı oyunun tanıtım gösterimi gerçekleştirildi.

Emmanuelle Marie'nin kaleme aldığı "Beyaz" isimli oyun, Artı Sahne Mecidiyeköy'de, ilk kez tiyatroseverlerle buluştu.

Ezop Sahne'nin prodüksiyonuyla sahnelenen oyunun yönetmenliğini Özen Yula üstlenirken, dekor tasarımda Tomris Kuzu, ışık tasarımında Yakup Çartık, dekorda Turgut Güney, aksesuar ve kostümde Ayşegül Özbay, videoda Pinpon Production, fotoğrafta Muhsin Akgün, görsel tasarımda Saydan Çelik ve müzikte ise Çiğdem Erken yer aldı.

Oyuna ölüm döşeğindeki "anne" olarak, sinema oyuncusu Suna Selen, katkıda bulundu.

Oyuncu Derya Alabora, hayatını evinden uzakta ve kendi isteğine göre yaşayan abla rolüyle oyunda yer alırken, Deniz Çakır ise hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeşi canlandırdı.

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, "Beyaz" isimli oyunla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Çakır'ın genç oyuncular içerisinde başarısıyla ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Deniz kadar olmasa da ben de çok heyecanlıyım, Deniz Çakır'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum, onun için de izlemek için buradayım. Oyun çok güzeldi, Derya Alabora konservatuardan arkadaşımdı, en iyi öğrencilerden biriydi. İkisi de oyunda çok iyiydi, güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. Biraz hüzünlü, acıklı, her insanın içinde olan bir sürü karmaşık duyguyu da anlatıyor. Psikolojik ve biraz ağır bir oyun, ağlaşarak çıktık. Herkese tavsiye ederim, herkesin seyretmesi ve gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Her canlı ölümü tadacak."

Oyuncu Fırat Tanış ise oyunu çok beğendiğini dile getirerek, "Oyun çok güzeldi, sadece bunu söyleyebilirim çünkü ben bir oyundan çıkınca hemen ne düşündüğünü ifade edebilen biri değilim ama gerçekten çok güzel bir oyundu." açıklamasında bulundu.



Oyun

İki kız kardeş yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı dolayısıyla tekrar bir araya gelirler ve yüzleşmeye başlarlar.

Annenin ölüm döşeğinde olması nedeniyle evden ayrılamayan abla sürekli kendi hayatını anlatırken, kardeşi bu durumdan çok rahatsız olur çünkü abla evden ayrılıp hayatını yaşarken, kardeşi tam tersi evde kalıp hayallerini ertelemiştir.

Oyunda acıdan sessiz dinginliğe doğru bir yolculuk başlar ve böylece ertelenmiş duygular, konuşmalar iki kız kardeşin kendileriyle ve birbirleriyle yüzleşmeleri sonucunda, kaybettikleri kardeşlik bağını yeniden kurmanın yollarını aralar.