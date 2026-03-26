Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek?

Sinema salonları bu hafta; uluslararası ödüllü yapımlardan usta yönetmenlerin fantastik anlatılarına, türler arası denemelerden yerli korku ve komedi örneklerine kadar 5 yeni filme ev sahipliği yapıyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek? - Resim: 1

SARI ZARFLAR: BERLİN FİLM FESTİVALİNDEN SİNEMA SALONLARINA

76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar", festival yolculuğunu tamamlayarak vizyona giriyor.

1 5
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek? - Resim: 2

Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı film; sergiledikleri tiyatro oyununun ardından işsiz kalan sanatçı çift Derya ve Aziz’in, hayatlarının bu zorlu evresinde yaşadıkları varoluşsal ve profesyonel mücadeleyi merkezine alıyor.

2 5
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek? - Resim: 3

Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan eser, sanatçının toplumsal konumunu ve ekonomik dar boğazdaki insan ilişkilerini soğukkanlı bir dille irdeliyor.

3 5
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek? - Resim: 4

SENİ ÖLDÜRECEKLER

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi; korku, gerilim ve komedi unsurlarını harmanlıyor.

New York’ta gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik yaşam mücadelesini işleyen filmde Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz rol alıyor.

4 5
Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek? - Resim: 5

DRAKULA

Usta yönetmen Luc Besson, klasik karakteri modern dünyaya taşıyor. Yüzyıllar önce eşini kaybederek lanetlenen bir prensin, günümüz dünyasında kendisini takip eden avcılarla olan mücadelesini ele alan yapımın kadrosunda Caleb Landry Jones ve Christoph Waltz dikkat çekiyor.

5 5
vizyonda bu hafta Vizyona girecek filmler