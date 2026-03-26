Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek?

SENİ ÖLDÜRECEKLER

Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi; korku, gerilim ve komedi unsurlarını harmanlıyor.

New York’ta gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik yaşam mücadelesini işleyen filmde Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz rol alıyor.