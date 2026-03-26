Beyaz perdede bu hafta: Hangi yeni filmler vizyona girecek?
Sinema salonları bu hafta; uluslararası ödüllü yapımlardan usta yönetmenlerin fantastik anlatılarına, türler arası denemelerden yerli korku ve komedi örneklerine kadar 5 yeni filme ev sahipliği yapıyor.
SARI ZARFLAR: BERLİN FİLM FESTİVALİNDEN SİNEMA SALONLARINA
76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar", festival yolculuğunu tamamlayarak vizyona giriyor.
Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı film; sergiledikleri tiyatro oyununun ardından işsiz kalan sanatçı çift Derya ve Aziz’in, hayatlarının bu zorlu evresinde yaşadıkları varoluşsal ve profesyonel mücadeleyi merkezine alıyor.
Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan eser, sanatçının toplumsal konumunu ve ekonomik dar boğazdaki insan ilişkilerini soğukkanlı bir dille irdeliyor.
SENİ ÖLDÜRECEKLER
Rus yönetmen Kirill Sokolov'un ABD yapımı filmi; korku, gerilim ve komedi unsurlarını harmanlıyor.
New York’ta gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik yaşam mücadelesini işleyen filmde Patricia Arquette, Heather Graham ve Zazie Beetz rol alıyor.
DRAKULA
Usta yönetmen Luc Besson, klasik karakteri modern dünyaya taşıyor. Yüzyıllar önce eşini kaybederek lanetlenen bir prensin, günümüz dünyasında kendisini takip eden avcılarla olan mücadelesini ele alan yapımın kadrosunda Caleb Landry Jones ve Christoph Waltz dikkat çekiyor.