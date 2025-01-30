Beyaz perdeye bu hafta 8 yeni film geliyor: Aksiyon, komedi, korku ve animasyon bir arada

"AŞKIN DÜNKÜ ÇOCUKLARI"

Levent Onan’ın yönetmenliğini üstlendiği "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan bir aşk hikayesi ile toplumsal temaları harmanlıyor. Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrılan, zamanla inatçı ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in değişimini konu alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar gibi isimler yer alıyor.