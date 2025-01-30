Beyaz perdeye bu hafta 8 yeni film geliyor: Aksiyon, komedi, korku ve animasyon bir arada
Sinema severler için heyecan verici bir hafta başlıyor! Bu hafta, 8 yeni film beyaz perdeyle buluşuyor. Aksiyon, komedi, korku, gerilim ve animasyon türlerinde izleyiciyi etkilemeyi hedefleyen yapımlar, sinema salonlarını renklendirecek.
"AŞKIN DÜNKÜ ÇOCUKLARI"
Levent Onan’ın yönetmenliğini üstlendiği "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan bir aşk hikayesi ile toplumsal temaları harmanlıyor. Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrılan, zamanla inatçı ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in değişimini konu alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar gibi isimler yer alıyor.
"TEMEL: SÜMELA'NIN ŞİFRESİ YENİDEN"
"Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden", sevdiği kızın babasının gözüne girmeye çalışan Temel’in maceralarını anlatıyor. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğindeki film, kahkaha dolu anlar vaat ediyor. Alper Kul, Gürkan Uygun ve Salih Kalyon'un başrollerini paylaştığı film, izleyenleri güldürmeye aday.
"KUSURSUZ ARKADAŞ"
Drew Hancock’ın yönetmenliğini yaptığı "Kusursuz Arkadaş", Iris ve arkadaşlarının hayatını kaybeden bir milyarderin malikanesine yaptıkları gezinin ardından ortaya çıkan olayları anlatıyor. Gerilim severler için heyecan dolu bir yapım!
"THE BRUTALIST"
Adrien Brody, Felicity Jones ve Guy Pearce’ın başrollerini paylaştığı "The Brutalist", İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan rüyasını yaşamak için ABD’ye göç eden bir mimarın hayatını anlatıyor. Brady Corbet’in yönettiği dram, etkileyici bir hikaye sunuyor.
"DÖNÜŞ"
Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Charlie Plummer’ın başrollerinde olduğu "Dönüş", modern bir Odysseus hikayesini konu alıyor. Kral Odysseus’un kaybettiği her şeyi geri kazanma mücadelesine odaklanıyor.
"AŞKIN İZİ"
Nick Cassavetes'in yönettiği "Aşkın İzi", tıp öğrencisi Shaw Landon ile asi dövme sanatçısı Rule Archer’ın arasındaki aşkı anlatıyor. Chase Stokes, Sydney Taylor ve Hannah Kepple’ın rol aldığı film, romantizm severlere hitap ediyor.
"KÖPEK ADAM"
Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Köpek Adam", sadık bir köpekle polis memuru sahibinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir kahramanın maceralarını konu alıyor.
"RUH YİYİCİ"
Haftanın korku filmi "Ruh Yiyici", yoksul bir inşaat işçisinin ölmekte olan bir iş imparatorunun işlerini devralmaya çalışırken karşılaştığı korkutucu olayları anlatıyor. Justin Denton’ın yönettiği film, gerilim dolu bir deneyim vadediyor.