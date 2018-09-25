Beyoğlu'nda "İstanbul'a Bir Bakış" sergisi ziyarete açıldı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün "Akdeniz Evi İstanbul'da İspanyol Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sergide İspanyol sanatçı Jaume Marzal Canos'un, 22 yağlı boya çalışması Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.



Sergide, İspanyol sanatçı Canos tarafından resmedilen ve farklı ülkelerden insanların portreleri ile İstanbul'un birçok tarihi mekanının yer aldığı eserler görülebiliyor.



Sergi için düzenlenen açılış kokteyline katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul ve Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkinin çok eskiye dayandığını belirterek, "Özellikle İstanbul ile İspanyolların ilişkisi de çok anlamlı. Tarihi ve kültürel bağlar gerçekten bu anlamda çok köklü." ifadelerini kullandı.



Akdeniz ülkelerinin hem kültürel hem de toplumsal anlamda birbirine oldukça yakın olduğunu dile getiren Demircan, "İspanyol sanatçı kendi gözünden dünyanın değişik portrelerini, insan figürlerini burada resmetmiş. Aynı zamanda İstanbul ile ilgili tarihi mekanları da resmetmiş. Bu iki ülkenin tarihi bağlarını güçlendirmek anlamında bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.