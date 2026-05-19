Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Yeşilçam'ın Unutulmayan Filmleri" programı, 2-6 Haziran tarihleri arasında İBB Beyoğlu Sineması'nda sinemaseverleri ağırlayacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor
Yayınlanma:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Türk sinemasının kültleşmiş eserleri yeniden beyaz perdeye yansıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nın tarihi atmosferinde düzenlenecek olan program, nostalji tutkunlarını ve Yeşilçam sihrini tatmak isteyen yeni nesil sinemaseverleri bir araya getirecek.

BEŞ GÜNLÜK NOSTALJİ TAKVİMİ

SESAM tarafından paylaşılan detaylara göre, 2-6 Haziran tarihlerini kapsayan etkinlik takviminde her gün iki farklı Yeşilçam efsanesi izleyici karşısına çıkacak.

Dolu dolu geçecek programın gösterim takvimi ise şu şekilde:

2 Haziran: Maden / Yusuf ile Kenan

3 Haziran: Neredesin Firuze / Uçurtmayı Vurmasınlar

4 Haziran: Aile Şerefi / Zehra

5 Haziran: Kozanoğlu / Öğretmen Kemal

6 Haziran: Külkedisi Sindirella / Hakkari'de Bir Mevsim

USTA İSİMLER SEYİRCİYLE BİR ARAYA GELECEK

Sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak olan program kapsamında; filmlerin yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla özel söyleşiler de düzenlenecek. Seyirciler, izledikleri eserlerin kamera arkası hikayelerini bizzat yaratıcılarından dinleme fırsatı bulacak.

"AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ YENİ NESİLLERE AKTARMAK"

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan SESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergin Soyarslan, Türk sinema tarihinde derin izler bırakan yapımları seyirciyle yeniden buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Soyarslan, bu organizasyondaki temel amaçlarının sinema tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi tüm samimiyetiyle yansıtan bu eşsiz filmleri yeni nesillere ve sinema aşıklarına ulaştırmak olduğunun altını çizdi.

Mersin'deki silahlı saldırının tanığı konuştu: "Torpil atıyorlar sandım, yeğenim 'vuruldum' dedi"Mersin'deki silahlı saldırının tanığı konuştu: "Torpil atıyorlar sandım, yeğenim 'vuruldum' dedi"Gündem
İslam merkezinde silahlı saldırı paniği! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildiİslam merkezinde silahlı saldırı paniği! Bölgeye çok sayıda polis sevk edildiDünya
Beyoğlu Sineması yeşilçam
Günün Manşetleri
Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
Üsküdar Belediyesi'nde irtikap operasyonu
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Sıcak çatışma kapıda mı?
Çok Okunanlar
Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyor Tokat’ta alarm verildi! Sel riski nedeniyle bazı mahalleler ve köyler tahliye ediliyor
Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor
Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı
Gezi dönüşü kabusa döndü! Gezi dönüşü kabusa döndü!