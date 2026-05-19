Beyoğlu Sineması’nda nostalji şöleni başlıyor! Yeşilçam efsaneleri geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Türk sinemasının kültleşmiş eserleri yeniden beyaz perdeye yansıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nın tarihi atmosferinde düzenlenecek olan program, nostalji tutkunlarını ve Yeşilçam sihrini tatmak isteyen yeni nesil sinemaseverleri bir araya getirecek.

BEŞ GÜNLÜK NOSTALJİ TAKVİMİ

SESAM tarafından paylaşılan detaylara göre, 2-6 Haziran tarihlerini kapsayan etkinlik takviminde her gün iki farklı Yeşilçam efsanesi izleyici karşısına çıkacak.

Dolu dolu geçecek programın gösterim takvimi ise şu şekilde:

2 Haziran: Maden / Yusuf ile Kenan

3 Haziran: Neredesin Firuze / Uçurtmayı Vurmasınlar

4 Haziran: Aile Şerefi / Zehra

5 Haziran: Kozanoğlu / Öğretmen Kemal

6 Haziran: Külkedisi Sindirella / Hakkari'de Bir Mevsim

USTA İSİMLER SEYİRCİYLE BİR ARAYA GELECEK

Sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak olan program kapsamında; filmlerin yapımcıları, yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla özel söyleşiler de düzenlenecek. Seyirciler, izledikleri eserlerin kamera arkası hikayelerini bizzat yaratıcılarından dinleme fırsatı bulacak.

"AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ YENİ NESİLLERE AKTARMAK"

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan SESAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergin Soyarslan, Türk sinema tarihinde derin izler bırakan yapımları seyirciyle yeniden buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Soyarslan, bu organizasyondaki temel amaçlarının sinema tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi tüm samimiyetiyle yansıtan bu eşsiz filmleri yeni nesillere ve sinema aşıklarına ulaştırmak olduğunun altını çizdi.