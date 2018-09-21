Bilim insanları, bugüne dek kayıtlara geçen en eski hayvan fosilini keşfetti. Rusya'nın kuzeybatısında, Rusya ile Finlandiya arasındaki Beyazdeniz kıyılarında Ediakara dönemine ait 558 milyon yıllık bir canlı fosili buldu.

Rusya'nın kuzeybatısında, Rusya ile Finlandiya arasındaki Beyazdeniz kıyılarında en eski canlı fosili keşfedildi.Avusturalya Ulusal Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı uzun zamandır Beyazdeniz kıyılarında araştırma yapıyor.Bu araştırmalar sırasında Edikara dönemine ait olduğu tahmin edilen bir fosil üzerinde yoğunlaşıldı.Araştırmacılar 558 milyon yıllık canlı fosilinde yağ molekülleri tespit etti.Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı, bilim dünyasında yeni bir tartışma başladı. Bilim insanları, yeryüzününde ilk çok hücreli kompleks organizmaların ortaya çıktığı Ediakara dönemine ait canlıları karakterize etmekte zorlanıyor.Bir grup araştırmacı bu canlıları amip, yosun, mantar veya parazit olarak sınıflandırıyor. Bazıları ise bu canlının bitkiler ile hayvanlar arasında bir geçiş formu olduğunu savunuyor.Avusturalyalı bilim insanları ise bunun canlının hayvan türü olarak sınıflandırılması için yeterli bir kanıt.Ediakara dönemine ait bir fosilde yağ molekülleri bulunmasıyla paleontolojinin en büyük gizemlerinden biri çözülmüş oldu.Görünüş olarak kaburga benzeri ayrımlara sahip dev bir deniz anasını andıran 1,4 metre uzunluğundaki fosil kayıtlara geçen en eski hayvan fosili oldu.Bugün bilinen hayvan türleri, 540 milyon önce başlayan ve "Kambriyen Patlama" olarak adlandırılan biyolojik canlanma döneminde ortaya çıkmıştı. Kayıtlardaki en eski hayvan fosilleri bu döneme aitti.