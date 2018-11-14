Okudukça farklı bir dünya keşfediyorlar okuma istekleri gün geçtikçe artıyor. Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler bir kütüphane istiyor. Öğretmenlerin de desteğiyle kütüphane için kitap kampanyası başlatıldı. Kısa sürede yanıt bulan kampanyaya destek artıyor.

Hafatnın belirli gününün bir saatini kitap okumak için ayırıyorlar.



Hepsinin gözleri ışıl ışıl ve içleri kitap okuma şevkiyle dolu.



Kitap okumayı o kadar çok seviyorlar ki okullarında bir kütüphane oluşturmak için kampanya başlattılar.



Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda kurulmak istenen kütüphane için seferberlik başlatıldı.



Öğretmenlerin çağrısı karşılık buldu. Öğrencilerin kitap ihtiyacına Vatan Partisi İstanbul Kadıköy ilçe üyesi ve ressam Muhlis Cönbez de destek oldu.



5 bin lira değerinde kitap desteğinde bulunan Cönbez, "Herkes az ya da çok okullara kitap yollamalı. Kitap bilincine varmalıyız." dedi.



Başlatılan kitap seferberliği yıl sonuna kadar devam edecek.



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