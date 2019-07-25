Bir sanatçının dilinden

Göksu Parkında yaptığı sokak sanatı çalışmalarıyla ön plana çıkan Orhan Sungur, elli senedir bu işi yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ankara Eryaman Göksu Parkında yaptığı sokak sanatı çalışmalarıyla ön plana çıkan Orhan Sungur, elli senedir bu işi yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Karakalem çalışması yaparak sanatını icra eden Sungur, sokak sanatı literatüründeki asıl etkenin gözlemlemek olduğunu bunu yaparken de herkesin görmediğini tuvale aktardığını bununda asıl sanat olduğunu belirtti. Şahsi olarak yaptığı çalışmaları ve zarif formları ile izleyenleri de büyüledi.



Resim sanatı dışında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığından da emekli olan Orhan Sungur, çizim için herhangi bir ders almadığını söyleyerek " Resim bana göre ilk önce duygu gerektirir. Çünkü hissetmek, hissederek yapmanın sanat için önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Sanatın niyet meselesi olduğunuda söyleyebilirim. Ben bir nevi sanatın içinde doğdum ve çocukken abimin çizdiği resimler çok ilgimi çekiyordu. Abimin resme olan ilgisi sayesinde sanat serüveni yolunda ilerledim" dedi.



Sungur, sanatın asıl anahtarının duygular olduğunu belirten sanatçı, canlı performanslarda oldukça rahat çalıştığını ve daha çok sanatın sokakla iç içe olmasından dolayı memnuniyetini aktardı.







Cansu Acar

ulusal.com.tr