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Bitcoin'in filmi çekiliyor, komedi olacak

Sanal para birimi Bitcoin'i konu alan bir komedi filmi çekiliyor

Bitcoin'in filmi çekiliyor, komedi olacak

2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ayda piyasa değeri sekiz bin dolar yükselen sanal para birimi Bitcoin'in filmi çekilecek. Christian Cashmir yönetmenliğinde komedi olarak çekilecek olan ve Bitcoin'in hızlı yükselişini anlatacak olan filmin başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Vonn yer alacak.

Christian Cashmir filmle ilgili, "Esas plana göre filmin çekimlerine Nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin'in değeri 19 bin dolara kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film Bitcoin'in iyi ve kötü yanlarını, geleceği nasıl etkileyebileceğini ve popüler sanal paranın kötü yanlarını anlatacak" dedi.

2018'de çekimlerine başlanması beklenen filmde Arizona'da yaşayan iki kardeşin ortaya çıkardığı kripto parayı, internet üzerinden en yüksek fiyatı teklif edene satma hikayeleri ve sonrasında gelişen olaylar yer alacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bitcoin #film
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