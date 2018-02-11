Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Bodrum'da “halsiz düşen“ deniz kaplumbağası kurtarıldı

Bodrum ilçesinde, vatandaşlarca denizde halsiz bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa tedaviye alındı.

Bodrum'da “halsiz düşen“ deniz kaplumbağası kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlarca denizde halsiz bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bir deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğu ihbarını alan Bodrum AKUT ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, bir vatandaş tarafından denizden marina iskelesine çıkartılan deniz kaplumbağasını teslim aldı.

Kaplumbağa tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.

Merkezde yapılan ilk incelemede, caretta carettada herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı, kaplumbağanın açlıktan ve soğuktan halsiz düşmüş olabileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yalıkavak #muğla #kaplumbağa #Deniz #DEKAMER #Caretta caretta #bodrum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.