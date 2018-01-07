Festivale Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden 135 deve katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri festivali yapıldı.



Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen Bodrum Deve Güreşi Festivali'ne Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden 135 deve katıldı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, develerin kıyasıya mücadelesi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.



Saha görevlileri ile deve sahipleri arasında zaman zaman tartışmaların da yaşandığı etkinlikte, develeri ayırmaya çalışırken ezilme tehlikesi geçirenler oldu.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önemli olan, bizim bu örf ve adetlerimizi bizden sonraki nesillerin de devam ettirmesi. Bu güzel atmosferi hazırlayan deveci kardeşlerime, buraya gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.