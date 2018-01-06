banner962
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
ADD ve CKD'den Diyanet'e cevap
Askeri okullar derhal açılsın
Askeri okullar derhal açılsın
Ege'de Çipras gerilimi
Ege'de Çipras gerilimi
Cenk Tosun'un Everton'a giyeceği forma numarası belli oldu
Cenk Tosun'un Everton'a giyeceği forma numarası belli oldu

Bodrum sokaklarında develer gezdirildi

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, sezonun ilk deve güreşleri öncesinde havut giydirilip süslenen develerle kortej geçişi yapıldı

Bodrum sokaklarında develer gezdirildi

Bodrum ilçesinde, yapılacak deve güreşleri öncesinde çok sayıda deve, Bodrum sokaklarında dolaştırıldı.

Kızılağaç deve güreşleri arenasında yarın yapılacak deve güreşleri öncesince 20'ye yakın deve, sahiplerince Bodrum sokaklarında gezdirildi. İlçede sezonun ilk deve güreşleri öncesinde havut giydirilip süslenen develerle kortej geçişi yapıldı.

Davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye Meydanı'na getirilen develeri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, deve güreşi kültürüne sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Güreşlerin Bodrum'un en büyük kültürel etkinliklerinden birisi olduğunu ifade eden Kocadon, "Güzel bir havada, çok sayıda devenin katılımıyla güreşleri yarın gerçekleştireceğiz. Umarım bu güreşler bir festival havasında, bir panayır havasında geçer ve halkımıza mutlu bir gün yaşatırız." diye konuştu.

Deve sahibi Mustafa Oduncuoğlu da güreşlerde, aralarında Antalya, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in de olduğu birçok kentten 150'den fazla devenin yer alacağını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #meydan #deve güreşi #deve #bodrum
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
“Kardan Heykeller“e yoğun ilgi
Sonraki Haber
“Terör açısından Türkiye'nin üstündeki kara bulut kalktı“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.