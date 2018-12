"Dağ" serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı "Börü" adlı filmin galası Vadi İstanbul AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Serkan Çayoğlu, filmde zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, "Sahneler hep gecede olduğu için akşam 18.00'de başlayıp sabaha kadar çekim yapıyorduk. Düzenimiz tersine döndü. Fakat sorumluluğumuzun farkındaydık, gerçekten o karanlık geceyi elimizden geldiğince filme yansıtmaya çalıştık." dedi.

Oyuncu Özge Gürel de ortaya çok güzel ve kaliteli bir aksiyon filminin çıktığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Benim 3. deneyimim 'Börü' ekibiyle beraber. Daha önce dizide beraberdik. Hem çalışmaktan çok keyif aldığım hem de çok şey öğrendiğim bir ekip. Aralarında olmaktan mutluyum. Çok güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Umarım emekler karşılığını alır."

Oyuncu Can Nergis de, "Hepimiz bedenimizi, ruhumuzu, kalbimizi koyduk bu işe. Türkiye'de bir ilki yaptığımızı ve gerçekten kaliteli bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi de sinema filmine davet ettik insanları. Umarım herkes izlemekten zevk alır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz de "Börü" dizisine misafir oyuncu olarak dahil olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:



"Ekibe sonradan dahil olduğumda baktım ki Serkan, Emir ve diğer bütün arkadaşlar teçhizatlarını kuşanıp kostümlerini giydikleri anda, yıllarca bu mesleği yapıyorlarmış gibi profesyonel geldi gözüme. Gerçekten çok büyük emek vermişler, aylarca silah nasıl tutulur, silahla nasıl koşulur, mühimmat çantasıyla nasıl hareket edilir, duvara tırmanmalar, yere atlamalar, aklınıza gelecek her türlü aksiyonu çalışmışlar halletmişler. Arkadaşlarım benden çok daha büyük emek gösterdi."

Algöz, filmin aynı zamanda 2019 yılınan flaş filmlerinden biri olacağı yorumunda bulundu.

Oyuncu Murat Arkın da heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Türk halkının her biri bir Kemal, Turan, Barbaros, Behçet, İrfan, Osman. Dolayısıyla bu filmi izleyenler kendilerini bulacak. Belki birçok sahnede 'Biz de oradaydık.' diyecekler. Seyircimizin bu projede bizi yalnız bırakmayacağına eminim." diye konuştu.

Oyuncu Mesut Akusta ise 15 Temmuz gerçeğini filme yansıtabilmek adına çok çalıştıklarının altını çizerek, "O gerçekliği ne kadar yansıtabiliyorsak o kadar iyi. Teknik ekip olsun, yönetmenlerimiz olsun bunun üzerine çok düştük. Herkes gerçekten çok yoruldu. Cefasını çektik, sefasını sürelim." dedi.

Yönetmen koltuğuna Cem Özüduru ile Can Emre'nin oturduğu, yapımcılığını yine Alper Çağlar'ın gerçekleştirdiği film, yarın vizyona girecek.

Filmde, 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kabus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat Taarruz Timi Börü'nün hikayesi anlatılıyor.