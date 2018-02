Star TV'de ekrana gelecek olan Börü isimli dizi sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar'ın yeni projesi BÖRÜ ile özel kanalların ilk 60 dakikalık dizisine imza atıyor. Börü dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Her bölümü sinema tadında çekilmesi planlanan Börü dizisinin konusu ne? Börü ne anlama geliyor? İşte Börü dizisi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar... Börü'nün ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? Sosyal medyada Börü dizisi hakkında yapılan paylaşımlar

Star TV'de ekrana gelecek yeni dizi Rörü'nün ilk bölüm ön izleme yayınlandı.



6 bölümlük mini dizi hikayesi ile sosyal medyada ilgi gördü.



Her bölümü sinema tadında çekilmesi planlanan Börü dizisinin konusu ne? Börü ne anlama geliyor? İşte Börü dizisi hakkında merak edilen bütün ayrıntılar... Börü'nün ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?



İlk bölüm 28 Şubat Çarşamba 20.00'da Star'da başlıyor!



6 bölümlük mini dizi Börü, 28 Şubat Çarşamba ilk bölümü ile Star ekranlarında başlıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1'er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak.



BÖRÜ'nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat'ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat verecek.



Deneyimli oyuncu Mesut Akusta da, Özel Harekat'ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandıracak. Alper Çağlar'ın seri yaratıcısı olduğu ve ortağı Doruk Acar ile beraber yapımcılığını da yaptığı dizinin bölüm yönetmenleri ise CaglarArts-Insignia bünyesindeki genç yetenekler Can Emre ve Cem Özüduru.



DAĞ filmlerinde olduğu gibi, gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen BÖRÜ, özellikle çatışma sahnelerinde kullanılacak görsel efektleriyle dikkat çekecek.



İşte Dizinin fragmanı













İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazıları

-Dağ 2 muhteşemdi sırada BÖRÜ var 28 Şubat'ı sabırsızlıkla bekliyoruz.



-Boyle bir yapımın dizi olmasına cok sevindim. Reyting kaygısı olmadan, bu isi gerçekten samimi bir şekilde aktaricaklarina inanıyorum.



-Alper Çağlar diyorum başka bişey demiyorum.



-Çok etkileyici olmuş.Tüylerim diken diken oldu.Alper Çağlar farkı Sınavım olduğu için izleyemeyeceğim sanırım.Sonra netten izlerim ben de.Sen Anlat Karadeniz de var çarşamba,Diriliş de var.Bu sezon diziler geçen sezonlara göre baya rekabetli.



-Şu "Börü" yü cidden fazla merak ediyorum bir an önce başlasın



- Börü Türk askerinin özü yansıtilacak. Mustafa Kemal'in bozkurtlari geliyor.



- Yorumlarda neredeyse hiç olumsuzluk yok en çokta Serkan'a karşı olan ön yargılarının boşa çıkması çok mutlu ediyor.



-Dizi daha başlamadan o kadar çok ilgi görüyor ki başlayınca düşünemiyorum.



-Defalarca izledim ve izlemekten hiç bıkmayacağım. Bu ekip ve Alper Çağlar ne yapsa gözüm kapalı izlerim. Yaptıkları Türkiye'nin en iyisi olmasına aday.



- Dağ 2 izliyoruz o reklama girince Börü tanıtımı yayınlanıyor onu izliyoruz sonra tekrar Dağ 2 izliyoruz. Aşırı kaliteli bir akşam oluyor.



- Sadece fragmanıyla gündeme giren bir diziden bahsediyoruz daha ne olsun



- Türk televizyon tarihi müthiş bir dizi görecek 28 şubatta başlıyor...