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'Brokers' komedisi Türkiye'ye geliyor

Performans İstanbul Tiyatrosu tarafından İspanyol Yllana Tiyatrosu iş birliğiyle hazırlanacak oyun, ekim ayında sahnelenmeye başlanacak.

'Brokers' komedisi Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü İspanyol Yllana Tiyatrosu'nun "Brokers" komedisi, Türkiye'de sahnelenecek.

Performans İstanbul Tiyatrosu tarafından Yllana Tiyatrosu iş birliğiyle hazırlanacak oyun, ekim ayında ilk olarak İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak.

İspanyol topluluğun sanat yönetmeni Joseph O'Curneen (Joe O'Curneen), oyuncu seçmeleri ve master class çalışmaları için martta İstanbul'a gelecek.

O'Curneen'le yapılacak çalışmaların ardından, dünyanın birçok ülkesinde oynanan ve yoğun ilgiyle karşılaşan "Brokers"ın provaları başlayacak.

Sahnede hiç söz olmadan seyirciyi güldüren yaklaşık 1,5 saatlik oyunun tüm Türkiye'de sahnelenmesi hedefleniyor.

Oyunla ilgili diğer ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Brokers komedisi
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